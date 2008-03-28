У рамках фестивалю “Білоруська весна - 2008” відбудеться вечір білоруської флеш-анімації

29 березня о 18.30 у рамках фестивалю сучасної білоруської культури “Білоруська весна - 2008” відбудеться вечір білоруської флеш-анімації. Організатор фестивалю - Ініціатива Солідарність та група українських білорусів. Партнери-співорганізатори - Молодіжний центр Капонір, Арт-студія Вирій, Кіноклуб КМА, А-Кіно, Журнал культурного спротиву ШО, видання Телекритика, Галерея РА, Група європейської стратегії (КМЦ НаУКМА, «Підвал», вул. Іллінська, 9).

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