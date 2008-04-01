У Львові стартує Всеукраїнський семінар керівників аматорських театрів

З 2 до 4 квітня у Львові у Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини відбудеться Всеукраїнський семінар керівників аматорських театральних колективів.

У програмі семінару майстер-класи керівників дитячо-юнацьких колективів з Польщі та Білорусі, доповіді з проблем національного аматорського мистецтва, зустріч делегатів з учасниками обласного методичного об’єднання керівників дитячо-юнацьких аматорських театральних колективів.

У рамках семінару відбудеться перегляд та обговорення вистав народного колективу «Українського драматичного театру «Ми» м. Львова та Народного театру міміки і жесту Мінська (Білорусь).

У рамках семінару в п’ятницю, 4 квітня о 15.00 у Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини відбудеться круглий стіл з проблем розвитку дитячо-юнацького аматорського театрального мистецтва.

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