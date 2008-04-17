Анджей Вайда одержав орден від Ющенка (фото)

Ющенко нагородив польського режисера Анджея Вайду орденом Ярослава Мудрого V ступеня.

Ющенко вручив орден Вайде особисто під час урочистого відкриття днів польського кіно й української прем`єри фільму цього режисера "Катинь".

Вайда нагороджений за видатний особистий внесок у розвиток україно-польської культурної співпраці, багаторічну плідну діяльність у сфері кіномистецтва.

За словами Ющенка, "Катинь" є фільмом, який показує не тільки польську історію, але і частину українською.

Катинь – населений пункт у Смоленській області Росії, відомий масовими розстрілами органами НКВД під час Другої світової війни інтернованих поляків.

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