У Сінгапурі відкрилися Дні культури України

У Республіці Сінгапур відкрилися Дні культури України, які проводяться за сприяння Міністерства культури і туризму України та Міністерства інформації, зв’язку і мистецтв Республіки Сінгапур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, у церемонії відкриття Днів взяли участь близько 100 осіб, представників міністерств і відомств, ділових та мистецьких кіл, засобів масової інформації Республіки Сінгапур, дипломатичного корпусу країни перебування, українці, які проживають у Сінгапурі. З вітальним словом до зібрання звернувся посол України в Республіці Сінгапур Віктор МАШТАБЕЙ.

У рамках Днів культури з 24 квітня до 9 травня в Домі мистецтв Сінгапуру представлена виставка сучасного українського живопису відомих митців Дмитра та Євгенії ГАПЧИНСЬКИХ, українських історико-етнографічних ляльок майстра декоративно-прикладного мистецтва, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва Тетяни ФЕДОРОВОЇ, а також експозиція ілюстрованих книг українського видавництва "Абабагаламага", виданих англійською мовою.

По завершенні Днів культури, частина колекції творів Т.ФЕДОРОВОЇ буде передана сінгапурському музею іграшок "Мінт", а книги видавництва "Абабагаламага" - Національній бібліотеці Сінгапуру.

Завершаться Дні культури України в Сінгапурі 14 травня ц.р. концертом української вокальної формації "Піккардійська терція" у сінгапурському концертному залі "Вікторія".