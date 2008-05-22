В Україні стартує другий щорічний фестиваль мобільного кіно

26 травня в Україні стартує другий щорічний фестиваль DJUICE MOBILE MOVIE FEST 2008 – конкурс короткометражних фільмів, знятих виключно за допомогою мобільного телефону. Як і торік, програма фестивалю розділена на дві частини – аматорську й професійну. Тому запропонувати свої роботи на конкурс зможуть як звичайні шанувальники мобільного кіно, так і представники молодого покоління українських кінематографістів.

Тема конкурсних робіт цього року – «Найкумедніше мобільне кіно». За умовами конкурсу, бажаючі взяти участь у фестивалі мають за допомогою мобільного телефону зняти веселий випадок або ситуацію з повсякденного життя української молоді. Ситуація може бути як вигаданою, так і цілком реальною.

Нововведенням цього року став конкурс «кінопроби» – цікаве доповнення до аматорської частини фестивалю. Амбітні молоді люди, що прагнуть спробувати себе в акторському мистецтві, нарешті зможуть здійснити свою мрію. Усе що потрібно зробити – записати на мобільний телефон вірш або монолог улюбленого кіногероя у власному виконанні.

Збір аматорських робіт стартує 26 травня і триватиме рівно три тижні. Готові роботи можна надсилати за допомогою MMS чи власноруч завантажити на wap.djuice.com.ua. Переможці будуть визначені за допомогою голосування відвідувачів wap-порталу. «Найкращим режисером» і «найкращим актором» будуть визнані автори робіт, за які проголосувало найбільше людей. Крім того, за результатами конкурсу буде визначений «Найкращий кліп» – робота, завантажена найбільшу кількість разів, і «найактивніший глядач» – абонент, який завантажив найбільшу кількість роликів.

Механіка професійної частини фестивалю дещо складніша. Потенційні учасники повинні надати сценарну заявку, в якій буде коротко описана основна ідея їх фільму. Сценарні заявки розгляне оргкомітет фестивалю на предмет відповідності регламенту. Режисери, чиї сценарії будуть відібрані для зйомок, мають надати свої роботи не пізніше 10 червня. Професійні фільми, як і роботи аматорів, також будуть викладені на wap.djuice.com.ua, щоб відвідувачі змогли проголосувати за найкращий фільм фестивалю.

Окрім прихильників мобільного кіно, переможців визначатиме й професійне журі. У цьому році до його складу увійдуть лауреати минулорічного фестивалю: режисери Михайло Костров, Юлія Клеом і Любомир Кобильчук, а також фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, чиї пісні увійшли до саундтреків повнометражних фільмів «Старик Хоттабыч» і «Красный жемчуг любви», а також відомий кінокритик Олексій Тарасов. Головою журі стане режисер Роберт Кромбі – автор скандальної драми «Сафо», що стала хітом українського прокату.

Заключний показ DJUICE MOBILE MOVIE FEST 2008 відбудеться 3 липня у столичному кінотеатрі «Київ». У рамках показу також відбудеться церемонія нагородження. Переможці усіх 8 номінацій отримають у якості призу мультимедійний комп’ютер Nokia N82, а чотири кращі роботи увійдуть до програми короткометражок Future Shorts Ukraine. Крім того, фільм, що отримає премію у номінації «Найкраща режисерська робота» вирушить на один з міжнародних фестивалів мобільного кіно.