Розпочався міжнародний фестиваль ”Київські літні музичні вечори”

За сприяння Благодійної організації «Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна» з 25 травня до 28 липня 2008 року у Центральному парку культури i відпочинку (біля Маріїнського палацу) розпочався ХІ Міжнародний фестиваль «Київські літні музичні вечори».

Як повідомляє прес-служба Фонду "Україна", участь у фестивалі візьмуть стипендіати Фонду Арсен Яковенко (фортепіано) та Назар Федюк (скрипка).

Одне з наймальовничіших місць столиці України – Центральний парк культури i відпочинку. Заснований у XVIII столітті, парк приваблює затишком i прохолодою алей, безмежною панорамою задніпрянського Лівобережжя.

У двадцяті роки на літній естраді Центрального парку з просвітницькими концертами для найширших кіл міста виступали такі видатні музиканти, як Олександр Глазунов, Сергій Прокоф’єв, Володимир Горовиць, Натан Мільштейн, диригували – Рейнгольд Глiєp, Фелікс Блуменфельд, а в 50-х роках із своєю величезною cepiєю cвiтової музичної спадщини виступав відомий диригент Натан Рахлін.

Цю чудову традицію відновив Міжнародний фестиваль «Київські літні музичні вечори», започаткований у 1998 році Організатори фестивалю – Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації, Міжнародний благодійний фонд конкурсу Володимира Горовиця, Київське державне вище музичне училище iм. P. M. Глiєpa – взялись за справу збереження i збагачення цих традицій. За час проведення десяти Міжнародних фестивалів «Київські літні музичні вечори» відбулось 275 концертів, в яких брали участь 634 солісти та 150 колективів з 28 країн світу: Австрії, Бєларусі, Bipмeнiї, Великої Британії, Греції, Естонії, Ізраїлю, Icпaнiї, Італії, Казахстану, Китаю, Кoрeї, Латвії, Литви, Македонії, Мексики, Нідерландів, Hoвoї Зеландії, Норвегії, Польщі, Pociї, Сербії, США, Туреччини, України, Франції, Югославії, Японії.

Багато митців об`єднують зусилля заради проведення розгорнутої культурно-просвітницької акції. Завдяки їм впродовж двох місяців суботніми i недільними вечорами в оточенні буйної зелені i свіжого подиху Дніпра звуки музики збирають численних слухачів.

Мистецька палітра фестивалю дуже різнобарвна. Тисячі киян та гостей столиці, відчуваючи атмосферу причетності до світової духовної культури, мають можливість насолоджуватись класичними i сучасними творами у виконанні симфонічних, камерних, народних, духових оркестрів i ансамблів, хорових та джазових колективів, солістів.

Організатори сподіваються, що концерти XI фестивалю «Київські літні музичні вечори» як завжди прозвучать в світлій, забарвленій теплом людських сердець тональності i стануть святом душі для кожного слухача.