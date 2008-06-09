Україну на Московському кінофестивалі представить новий фільм Романа Балаяна

В основному конкурсі ХХХ Московського міжнародного кінофестивалю (ММКФ), який пройде в столиці Росії з 19 по 28 червня, Україну представить новий фільм Романа Балаяна «Райські птахи». Усього до конкурсної програми ММКФ увійшли 16 картин, у виробництві яких брало участь 18 країн.

Програма фестивалю включає Основний конкурс і конкурс «Перспективи», а також Програму Російського кіно в позаконкурсному і ретроспективному показах. Оцінювати конкурсні фільми, а також визначати кращого режисера, виконавця чоловічої і жіночої ролі буде міжнародне журі на чолі з актрисою, сценаристом і режисером Лів Ульман. (Її екзистенціальний-трагічна роль актриси Елізабет Фоглер, яка раптово замовкла на сцені, у фільмі «Персона» Інгмара Бергмана увійшла до топ 100 кращих акторських робіт всіх часів). Окрім неї до складу журі увійшли патріарх кінокритики Дерек Малкольм, австрійський режисер Міхаель Главоггер і російська актриса Ірина Розанова.

– Новий фільм Романа Балаяна про свободу, справжню глибину душі, без якої творчість – не творчість, а любов – не любов, – каже продюсер стрічки Олег Кохан (директор продюсерської кінокомпанії Sota Cinema Group). – Ця тема актуальна у будь-який час і в будь-якому місці. Вона проникає в душу людини, а значить не має значення, якого він віку. Нам зараз просто необхідне таке кіно: фільми не для всіх, але для кожного.

Крім основного конкурсу в рамках ХХХ ММКФ пройде конкурс "Перспективи", до якого увійшли 10 картин молодих кінематографістів з Англії та Росії, Фінляндії та Китаю, Мексики та Іспанії, Данії та Японії. Кращих дебютантів і експериментаторів визначать угорський режисер Янош Сас, російський режисер Ганна Мелікян і Стефан Китанов, продюсер, директор МКФ у Софії.

У ретроспективі «Відкриття Московського фестивалю» будуть представлено 12 фільмів з 12 країн, зняті в період з 1963 по 2003 роки. Серед них фільм досвідченого Усмана Сембена з Сенегалу і режисерські дебюти болгарки Бінкі Желязкової «Як молоді ми були» і француза Армана Гатті «Загін», а також новий фільм 96-річного японського постановника Кането Сіндо, який 47 років тому став широковідомий в світі якраз після нагородження «Голого острова» у Москві. Також цього року на ММКФ відбудеться ретроспектива фільмів Джона Кассаветіса – кінорежисера, якого називають батьком американського незалежного кіно.

Фотогалерея зі зйомок стрічки "Райські птахи" дивіться тут.