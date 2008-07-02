У Парижі триває тиждень високої моди

Свою колекцію поціновувачам модних тенденцій представив Домінік Сайроп. Кутюрьє сконцентрувався на своєму погляді на вигляд вечірнього вбрання.

Сукні довжиною до підлоги чорного кольору з шифону та шовку домінували у новій колекції дизайнера. Доповнювали ансамбль незвичні намиста.

Маестро продемонстрував і своє бачення денного вбрання. Тут переважала суміш екстравагантних кольорів. Модельєр пропонує повернутися до спідниць в обтяжку. Топ деяких моделей вбрання досягав підлоги.

Сайроп у віці 17 років вже працював на Ів Сен Лорана. Потім він почав створювати колекції для Живенши. А 1997 року дизайнер започаткував свій іменний дом моди.

Модельєр вважає, що колекція "от кутюр" не має бути втіленням гіперкреативності. За його словами, передусім - це елегантність, яка читається у манері й способі носити дизайнерське вбрання.

ICTV