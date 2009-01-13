На Львівщині проходить міжнародний фестиваль телевізійних фільмів

Єдиний на пострадянському просторі

Учора в Трускавці Львівської області стартував єдиний на пострадянському просторі фестиваль, на якому будуть професійно оцінюватися телевізійні фільми - Міжнародний фестиваль телевiзiйних фiльмiв. Презентація фільмів відбуватиметься з 12 по 14 січня, повідомили УНІАН організатори фестивалю. Серед учасників презентації фестивалю - режисер, народний артист України, голова правління Національної спілки кінематографістів України Борис САВЧЕНКО, заслужена артистка України Ольга СУМСЬКА, актор Вiталiй БОРИСЮК, заслужений артист України Володимир ГОРЯНСЬКИЙ, режисер та актор Володимир ЯМНЕНКО, російський актор Сергiй БАРИШЕВ, заслужений артист України Валерiй АСТАХОВ. Фестиваль одержав підтримку Міністерства культури і туризму та Львівської обласної державної адміністрації.

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