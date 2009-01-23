Кіноакадемія США оголосила номінантів на «Оскар»

Американська кіноакадемія оголосила номінантів на «Оскар» за 2008 рік

Список очолив фільм «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» - його номінують відразу у 13 категоріях, передає ICTV.

Окрім цієї стрічки, за «Кращий фільм року» змагатимуться також «Читець», «Фрост проти Ніксона», «Харві Мілк» і «Мільйонер із нетрів».

На номінацію «Краща головна чоловіча роль» претендують Френк ЛАНГЕЛЛА, Бред ПІТТ, Річард ДЖЕНКІНС, Шон ПЕНН і Міккі РУРК. Останній - за роль у фільмі “Борець” – її назвали “поверненням РУРКА у велике кіно”.

Серед актрис у фаворитках Кейт ВІНСЛЕТ, яка зіграла в картині “Революційний шлях». Її суперниці - Меріл СТРІП, Енн ХАТЕВЕЙ, Анджеліна ДЖОЛІ і Мелісса ЛЕО.

Ймовірно, що нагороду посмертно присудять Хіту ЛЕДЖЕРУ, котрий загинув у віці 28-ми років. Він може отримати “Оскара” у номінації «Кращий актор другого плану» за роль Джокера у фільмі “Темний лицар”.

Церемонія вручення премій відбудеться 22 лютого.