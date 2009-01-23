Ющенко зробив Козловського «заслуженим артистом»

З нагоди Дня Соборності України президент Віктор Ющенко видав указ №26/2009 про нагородження державними нагородами. У цей список потрапило дуже багато знаменитих політиків, учених і артистів.

Орденами Свободи нагородили тільки трьох українців: правозахисника Михайла Гориня, академіка Івана Дзюбу і письменника Бориса Олійника.

Зате список тих, хто одержав орден князя Ярослава Мудрого п`ятого ступеню пістрявить великою кількістю відомих прізвищ. Серед них: співачка і депутат Оксана Білозір, віце-прем`єр Іван Васюник, академік Микола Жулинський, керівник ДУСі (Державне управління справами) Ігор Тарасюк і новий заступник глави Київміськдержадміністрації Євген Червоненко.

П`ятеро осіб отримали звання народного артиста. Серед них: співачка Марійка Бурмака, артисти Ольга Сумська і Остап Ступка.

Заслуженого артиста з нагоди Дня Соборності України вручили молодій матері і співачці Тіні Кароль (Тетяна Ліберман) і співакові Віталієві Козловському.

Як повідомляється в указі, ці люди були нагороджені «за вагомий внесок у справу консолідації українського суспільства, формування демократичної, соціальної і правової держави».

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