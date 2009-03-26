«Машина Часу» святкує своє 40-річчя

У травні 2009 року легендарному гурту «Машині Часу» виповнюється 40 років.

У травні 1969 року п`ятеро випускників московської школи № 19 створили свій власний гурт.

За ці роки «Машина» не перетворилася на пам`ятник самій собі – вони як і раніше випускають альбоми, які стають подіями, а в їхньому концертному графіку як і раніше майже немає вільних дат. «Машиністи» – люди не тієї породи, які люблять озиратися на минуле і відзначати усілякі ювілеї, але тут, звичайно ж, особливий випадок.

– Говорять, – зазначає Андрій Макарович, – що сорок років відзначати не прийнято. Ми і не збиралися. Але потім подумали: усе ж таки дорослі люди, що нам боятися якихось дурниць? Загалом, ювілей "Машини Часу" у2009 році – буде. І пісні, які ми гратимемо, виберете саме ви».

Справді, пісні ювілейного туру вибиралися прямим голосуванням всіх охочих на офіційному сайті гурту. У список для голосування увійшли і концертна класика, і пісні, які не гралися з сцени двадцать-тридцать-тридцать п`ять років, а то і взагалі ніколи. Отже можете бути певнені – інших таких концертів не буде.

Спочатку тур планувався лиш як російський – сорок концертів по найбільших містах країни. Але коли в ЗМІ просочилися перші новини про те, що гастролі все-таки відбудуться, телефони менеджерів «Машини» стали розжарюватися від дзвінків зі всіх куточків світу. Тому, поки вирішено так: перше крило туру почнеться в кінці березня і пройде по Росії і країнах ближнього зарубіжжя (Україна, Білорусь, Казахстан). Весь березень «Машиністи» проведуть у репетиціях, оскільки в програму увійдуть також пісні, які давно не звучали.

Перший концерт ювілейного туру «Машини Часу» відбудеться у Києві в Палаці Спорту о 18:00 29 березня 2009 року.

Квитки на концерт продаються в касах Палацу Спорту, у всіх театральних касах міста і на сайтах www.biletik.uaі, www.parter.ua

Вартість квитків від 120 до 600 гривень.