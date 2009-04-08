”Стусове коло” знову єднає Україну

"Стусове коло" – це літературно-музичний проект, який проходить в Україні вже вдруге. Цього року в планах організаторів провести тур у семи містах центрального та західного регіону.

До одинадцятого квітня "Стусове коло" завітає до українських театрів Дніпропетровська, Кіровограда, Черкас, Вінниці, Луцька, Львова та Рівного. Організатори завітали і до Донецька, де національний університет хочуть назвати ім’ям видатного поета.

Про життя людини-легенди, котра опинилася на межі й зберегла віру й любов, глядачам розповідають і співають відомі митці, а також Дмитро Стус, син поета Василя Стуса.

ICTV