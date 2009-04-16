Пугачова покличе Тимошенко на концерт і «банкетик»

Співачка Алла ПУГАЧОВА дасть перший концерт у рамках свого прощального гастрольного туру "Від квітня до квітня" 22 квітня в Палаці спорту в Києві.

Про це повідомляє радіо "Алла".

У розкладі на квітень-травень, розміщеному в блозі радіо, після Києва А.ПУГАЧОВА дасть концерт 26 квітня в Донецьку, 29 квітня - в Одесі, 7 травня - в Мінську, 16 травня - в Кейсарії (Ізраїль), 22 травня - в Ризі.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня ц.р. А.ПУГАЧОВА заявила, що припиняє свою концертну діяльність. Він повідомила, що перед цим планує провести великий тур «Від квітня до квітня» у країнах колишнього Радянського Союзу.

А.ПУГАЧОВА пообіцяла запросити прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО на свої ювілейні концерти, які відбудуться в Києві та Москві з нагоди 60-річчя співачки. «Я із задоволенням з нею спілкуюся, вона велика розумниця. Я, звичайно ж, її запрошу і на концерт в Києві, і на концерт у Москві, і на банкетик у Москві з приводу (мого) дня народження. Тому що політика політикою, а відносини людські – це інше», - сказала співачка. За словами А.ПУГАЧОВОЇ, з Ю.ТИМОШЕНКО її пов`язують дружні відносини. «Ви що ж думаєте, що Юля весь час думає про політику? Вона ж передусім людина. Вона може десь і жінкою вразливою побути. І ось такою, вразливою, вона була зі мною. І я щаслива, що я бачила її в такі хвилини», - сказала А.ПУГАЧОВА.