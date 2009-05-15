Українці вибрали 20 кращих вітчизняних книг року

У рамках щорічного конкурсу "Краща українська книга" читачі журналу "Кореспондент" визначили Топ-10 кращих українських книг 2008 року в двох номінаціях - "Белетристика" і "Документалістика".

Лауреатами в номінації "Белетристика" стали:

1.Станіслав Константінов "Сутінки"

2. Люко Дашвар "Молоко з кров`ю"

3. Галина Вдовиченко "Пів-яблука"

4. Ірена Коропа "Добло і зло"

5. Лариса Денисенко "Сарабанда банди Сари"

6. Андрій Мелехов "Vox populi"

7. Марія Матіос "Москалиця"

8. Михайло Бриних " Шахи для дибілів"

9. Євген Положій "Дядечко на ім`я Бог"

10. Ірен Роздобудько "Дві хвилини правди"

У номінації "Документалістика":

1. Сергій Мирний "Жива сила"

2. Дмитро Табачник "Качиний суп по-українськи"

3. Анатолій Ковальов "Бабин Яр"

4. Сергій Руденко "Уряд Юлії Тимошенко"

5. Віктор Савченко "Україна масонська"

6. Віктор Киркевич "Київ для романтиків"

7. Ігор Лесків "Солодкий газ Афганістану"

8. Валерій Панюшкин, Михайло Зигар, за участю Ірини Резник "Газпром, нова зброя Росії"

9. Ярослав Грицак "Життя, смерть і інші неприємності"

10. Оксана Пахльовська "Ave, Europe!"

Зі списку Топ-10 представники журналу Кореспондент, які входять у Раду конкурсу, виберуть Топ-5 книг у кожній з номінацій, після чого журі конкурсу визначить переможців.

Голосування за кращу українську книжку серед аудиторії Кореспондента проходило 23 січня – 16 квітня 2009 року. Впродовж більше двох місяців читачі могли віддати свій голос за кращу, на їхню думку, книгу українських авторів, уперше видану в Україні в 2008 році на українській або російській мові.

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