Майкл Джексон переніс концерти в Лондоні

Американський поп-виконавець Майкл Джексон переніс дати декількох концертів у Лондоні, повідомляє 20 травня CNN. Відповідні електронні листи були розіслані власникам квитків на лондонські шоу.

Перший концерт, який повинен був відбутися на майданчику "O2 Arena" 8 липня 2009 року, перенесений на 13-е число того ж місяця, а три подальших замість 10,12 і 14 липня відбудуться 1, 3 і 6 березня 2010 року відповідно.

Як повідомив президент компанії AEG Live, організацією шоу, що займається, Ренді Філіпс, коректування графіка пов`язане з необхідністю додаткової підготовки до концертів.

Філіпс також зазначив, що перенесення концертів не пов`язане з погіршенням стану здоров`я співака. Нагадаємо, Майкл Джексон оголосив про повернення на сцену на початку березня 2009 року. Спочатку організатори запланували близько десяти концертів, проте потім, у зв`язку з високим інтересом публіки, кількість виступів була збільшена до 50, останнє з яких відбудеться, по новому графіку, в березні 2010 року.

Подробці