Лауреатом міжнародного Букера-09 стала Еліс Манро

Канадська новелістка Еліс Манро (Alice Munro) стала лауреатом Міжнародної Букеровської премії-2009 (The Man Booker International Prize), повідомляється на офіційному сайті премії. Манро народилася 10 липня 1931 в Уїнгамі (провінція Онтаріо). Вчилася в університеті Західного Онтаріо. Свою першу збірку розповідей "Танець щасливих тіней" (The Dance of the Happy Shades) опублікувала в 1968 році. "Еліс Манро в основному відома як новелістка, проте до кожної розповіді вона вносить стільки ж глибини, мудрості і влучності, скільки поміщається в об`ємних романах", - наголошується в рішенні журі, одним з членів якого був відомий письменник Андрій Курков.

Всього в списку претендентів на премію значилися 12 авторів з семи країн. Серед них були такі відомі письменники, як американець Едгар Доктороу, перуанець Маріо Варгас Льоса, англомовний письменник індійського походження, лауреат Нобелівської премії (2001 рік) Від`ядхар Найпол. Премія розміром у 60 тисяч британських фунтів буде вручена на урочистій церемонії в Дубліні 25 червня. Премія Мan Booker International Prize вручається за досягнення у галузі художньої літератури раз на два роки, починаючи з 2005 року.

РІА "Новости"