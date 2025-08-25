Водночас EA закрила сайт Speedhunters, присвячений автомобільній культурі.

EA оголосила про ребрендинг Criterion, студії, яка займається Need for Speed з 2010 року, - тепер вона називається Criterion Games - A Battlefield Studio.

На сайті студії вже з'явився новий опис: "Ми пишаємося тим, що є частиною Battlefield Studios, рухаючи вперед інновації, технічну майстерність і сміливий дизайн в одній із найбільш культових франшиз в індустрії".

Тепер Criterion стане частиною великої групи розробників Battlefield, куди також входять DICE, Motive і Ripple Effect.

Водночас EA закрила сайт Speedhunters, присвячений автомобільній культурі і, зокрема, Need for Speed.

Про припинення гоночної серії ще в липні повідомляв постійний автор Speedhunters Меттью Еверінгем. За його словами, розробка перегонів зараз не в пріоритеті Electronic Arts, усі проєкти були заморожені.

Крім того, кілька місяців тому EA анонсувала закриття серверів Need for Speed Rivals, яка вийшла ще 2013 року. Гру відключать у жовтні цього року.

Раніше Electronic Arts пообіцяла, що поки що не підвищуватиме ціни на ігри. Глава EA Ендрю Вілсон укотре нагадав, що індустрія сильно змінилася.

