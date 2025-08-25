Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 25 серпня, зріс на 20 копійок і складає 41,60 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс одразу на 50 копійок і складає 48,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 гривні, а євро - за курсом 47,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок подорожчав на 18 копійок – до 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 25 серпня, також зріс – до 48,78 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 25 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 6 копійок.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 47,91 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подорожчав на 7 копійок – до 41,62 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,05 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 2 копійки і складає 48,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,85 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: