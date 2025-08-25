Дослідники виявили, що дощі були відсутні роками, включно з приголомшливою 13-річною посухою. Вони встановили, до яких наслідків це призводило.

У мексиканській печері збереглися сталагміти, які свідчать про екстремальні посухи, що могли зіграти ключову роль у падінні цивілізації майя.

Вивчаючи ізотопи кисню в сталагміті, група дослідників під керівництвом Кембриджського університету реконструювала розподіл опадів для окремих вологих і сухих сезонів між 871 і 1021 роками н. е. Цей часовий проміжок збігається з термінальним класичним періодом - епохою занепаду, яку часто називають крахом майя, пише Scitechdaily.

У термінальний класичний період південні міста майя занепали, династії розпалися, і одна з найбільших культур стародавнього світу перемістилася на північ, втративши значну частину свого впливу.

Розкопки Юкатана виявили 8 посух, кожна з яких тривала не менше трьох років, а найекстремальніша - 13 років. Ці результати узгоджуються з археологічними даними, що свідчать про те, що будівництво пам'яток і політична активність у великих північних центрах, включно з Чичен-Іцу, припинялися в період посухи.

Оскільки ці посухи можна датувати дуже точно, вони надають дослідникам нову основу для вивчення зв'язку між зміною клімату та історією людства в регіоні.

"Цей період в історії майя століттями викликав інтерес", - прокоментував провідний автор дослідження Деніел Х. Джеймс.

"Існувало безліч теорій про причини цього краху, як-от зміна торговельних шляхів, війна або сильна посуха, що ґрунтуються на археологічних свідченнях, залишених майя. Але в останні кілька десятиліть ми почали багато дізнаватися про те, що сталося з майя і чому, об'єднуючи археологічні дані з кількісними кліматичними даними", - пояснив підхід учений.

Починаючи з 1990-х років дослідники почали зіставляти кліматичні дані з даними, залишеними майя, такими як дати, зазначені на пам'ятках, щоб показати, що серія посух у період термінальної класики, ймовірно, сприяла масштабним соціально-політичним потрясінням у суспільстві майя.

Тепер учені з Кембриджського університету використовували хімічні "відбитки пальців", що містяться в сталагмітах із печери на півночі Юкатана, щоб точніше сфокусувати увагу на цих посухах.

Датуючи й аналізуючи шари ізотопів кисню в сталагміті, дослідники отримали дуже детальну інформацію про клімат у термінальний класичний період.

"Сталагміти дають нам змогу отримати доступ до найдрібніших деталей, які ми випускали з уваги", - сказав Джеймс.

