Він заявив, що Україна може і далі покладатися на Німеччину.

Сьогодні, 25 серпня, до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль. У соцмережі публікують його фото на Центральному залізничному вокзалі.

Як пише Reuters, у першій своїй заяві після прибуття Клінгбайль наголосив, що підтримка України з боку Німеччини не слабшає, і російському лідеру Володимиру Путіну слід про це пам'ятати.

"Путін не повинен мати ілюзій з приводу того, що підтримка України з боку Німеччини може похитнутися. Навпаки, ми залишаємося другим за величиною прихильником України у світі та найбільшим у Європі", - заявив Клінгбайль.

При цьому він запевнив, що Україна може і далі покладатися на Німеччину.

"Тому необхідне припинення вогню. Для забезпечення міцного миру в Україні також необхідні надійні гарантії безпеки. Ми тісно координуємо свої дії на міжнародному рівні в цьому питанні. Німеччина виконає свої зобов'язання", - запевнив Клінгбайль.

При цьому він наголосив, що "Росія повинна нарешті продемонструвати серйозну зацікавленість у справедливому світі".

Він також додав, що вже обговорюються "перспективи відновлення і перспективи вступу України до ЄС".

Україна і Німеччина

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розповів, яких гарантій безпеки потребуватиме Україна після досягнення мирної угоди. На його думку, необхідні гарантії мають "фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО".

Він також зазначив, що без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями.

