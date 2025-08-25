Лавров спробував представити президента України Володимира Зеленського як перешкоду на шляху до міцного миру в Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу NBC заявив про категоричне неприйняття Кремлем пропонованих США ініціатив щодо встановлення миру в Україні. При цьому, як вказують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), Лавров спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком.

Зокрема, очільник МЗС Росії заявив, що російські чиновники роз'яснювали військові цілі Росії під час зустрічей із Трампом та іншими чиновниками США, а також публічно. "Це свідчить про те, що публічні заяви Росії про війну відображають ті самі думки, які російські офіційні особи прагнуть донести на закритих зустрічах", - зазначають аналітики.

При цьому заяви Лаврова повторюють послідовні заяви Кремля про те, що передбачувані "корінні причини" війни - це розширення НАТО на схід і дискримінація російськомовних в Україні. Це свідчить про те, що військові цілі Росії не змінилися, підкреслюють в ISW.

Відео дня

Крім того, Лавров продовжував спроби представити президента України Володимира Зеленського як перешкоду на шляху до міцного миру в Україні, щоб відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або вести переговори за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком.

Так, він заявив, що Зеленський "не вирішить [проблеми] [Кремля]" з Україною, і звинуватив українського президента в публічній заяві про те, що "він не збирається обговорювати жодні території", навмисно перекручуючи нещодавні публічні заяви Зеленського в протилежному ключі.

Лавров також дав зрозуміти, що будь-яка зустріч Зеленського і Путіна буде марною, натякаючи на те, що Путін не бажає зустрічатися із Зеленським, якщо Україна не поступиться первісними вимогами Росії про війну, які рівнозначні військовій, політичній і культурній капітуляції України.

Глава МЗС Росії також знову заявив про нелегітимність Зеленського, намагаючись виправдати відмову Росії брати участь у мирному процесі та підписати мирну угоду з Україною.

"Лавров продовжує багатомісячні спроби Кремля скористатися юридично зумовленою нездатністю України провести вибори під час війни і навмисно спотворювати Конституцію і закони України... Лавров, імовірно, намагається впровадити ці виправдання неучасті в мирному процесі в американський інформаційний простір, намагаючись схилити політику США і громадську думку на користь Росії".

Лавров також заявив, що ніколи не стверджував, що Росія повинна мати право вето щодо гарантій безпеки для України, але що має бути консенсус щодо таких гарантій і враховувати інтереси Росії.

Водночас у ISW попереджають, що Лавров, імовірно, намагається приховати порушення Росією Будапештського меморандуму в 2014 і 2022 роках в інтерв'ю для американської аудиторії, щоб домогтися укладення майбутньої угоди про гарантії безпеки, в якій Росію буде вказано в якості держави-гаранта.

"У ISW продовжують оцінювати, що надання Росії права вето щодо західних гарантій безпеки дасть змогу Кремлю послабити здатність України протистояти новому російському вторгненню, не даючи Україні можливості укладати угоди про безпеку, що зобов'язують, подібні до тих, які обговорюють нині, збільшувати й модернізувати її збройні сили та отримувати підтримку від партнерів України".

Війна в Україні

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія вперше за 3,5 року повномасштабної війни пішла на поступки. Венс пояснив, що не каже, що країна-агресор пішла на поступки в усьому, але "готова визнати територіальну цілісність України після війни".

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські гарантії безпеки для України не обговорюються. Як пояснив Зеленський, коло країн, які гарантуватимуть Україні безпеку, має бути таким, яким довіряє український народ.

Вас також можуть зацікавити новини: