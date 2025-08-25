Ризики в перебоях поставок "чорного золота" зростають на тлі війни проти України.

Ціни на нафту в понеділок, 25 серпня, трохи зросли після того, як Україна атакувала територію Російської Федерації. Удари української армії викликали побоювання з приводу можливого збою поставок нафти з РФ, тоді як очікування зниження відсоткових ставок у США підтримали прогнози глобального зростання і попиту на паливо.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3 центи, або 0,04%, до 67,76 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 7 центів, або 0,11%, до 63,73 долара за барель.

Напередодні Україна завдала удару безпілотниками по Росії, що призвело до різкого зниження потужності реактора на одній з найбільших атомних електростанцій Росії та спричинило величезну пожежу на терміналі з експорту палива в Усть-Лузі.

Крім того, пожежа на російському НПЗ у Новошахтинську, спричинена ударом українських безпілотників, у неділю тривала вже четвертий день, повідомив виконувач обов'язків губернатора регіону. Завод продає паливо в основному на експорт і має річну потужність 5 мільйонів метричних тонн нафти, або близько 100 000 барелів на день.

"З огляду на успіх України в нанесенні ударів по російській нафтовій інфраструктурі... ризики для сирої нафти зміщуються в бік зростання", - сказав аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

Ризик-апетит інвесторів покращився після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл 22 серпня сигналізував про можливе зниження процентних ставок на засіданні центрального банку США наступного місяця.

"Ризик-апетит на ринках підвищив інтерес інвесторів до всіх сировинних товарів, чому сприяли поновлені проблеми з постачанням у секторах енергетики та металургії", - зазначають аналітики ANZ.

Удари України по російських НПЗ - останні новини

Енергоблок №7 Нововоронезької АЕС Росії тимчасово відключився. Інцидент стався після атаки українських дронів на регіон.

Крім того, через збільшення кількості українських атак на нафтопереробні заводи в РФ рекордно зросли ціни на бензин. На тлі таких подій у кількох регіонах РФ та анексованому Криму фіксується дефіцит бензину. Щоб хоч якось врятувати ситуацію, Москва почала закуповувати нафту для переробки у Білорусі.

