Голова МЗС Словаччини нагадав, що його країна забезпечує 10% споживання дизельного пального в Україні.

Україна сама наносить шкоду своїм інтересам, ризикуючи залишитися без палива, заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, пише TVnoviny.

"Ми розуміємо, що Україні важко, але для нас ця інфраструктура дуже важлива, тим більше коли ми бачимо, що Україна сама шкодить своїм інтересам, ризикуючи залишитися без палива. Наш національний інтерес — захистити ці постачання, і тому також відкрито спілкується з українською стороною", - зазначив Бланар.

Голова МЗС Словаччини додав, що НПЗ Slovnaft, який виробляє різні продукти з російської нафти, наразі постачає дизельне пальне до України й забезпечує 10% споживання країни.

Відео дня

Однак, через удари ЗСУ по нафтроподу "Дружба" Україна ризикує залишитися без цього палива від Словаччини. Бланар додав, що обговорив цю тему зі своїми українським колегою Андрієм Сибігою й той взяв до уваги цю інформацію.

Примітно, що словацький Slovnaft — це нафтопереробний завод, який працює переважно на російській нафті, сировина надходить в країну через нафтопровід "Дружба".

За словами Бланара, Євросоюз у заяві після засідання Євроради, яка вібдулася в січні поточного року визначив, що цілісність енергетичної інфраструктури для ЄС є неподільною. Ба більше, Європейська комісія у випадку недотримання цієї умови готова вжити заходів.

"Своїми сьогоднішніми заявами я в жодному разі не хочу загострювати ситуацію. Перш за все, я закликаю до прагматичного підходу... Нам необхідно захистити свої інтереси", - заявив голова МЗС Словаччини.

Також Бланар додав, що наразі головною метою є якнайшвидше закінчити війну в Україні та відзначив ініціативу президента США Дональда Трампа щодо цього питання.

"Оскільки тільки це може покласти край взаємним атакам на енергетичну інфраструктуру з боку України на російську сторону і навпаки", - зауважив голова МЗС Словаччини.

Удари ЗСУ по нафтопроводу "Дружба"

Раніше УНІАН повідомляв, що супутникові знімки зафіксували знищення насосної станції на станції "Унеча" у Брянській області, що стало причиною зупинки роботи нафтопроводу "Дружба". Також, згідно з даними, знищено декілька менших технічних приміщень та технологічне обладнання. Зазначається, що російськас танція "Унеча" має ключове значення для транспортування російської нафти до порту Усть-Луга, на який припадає значна частина експортних поставок російської нафти до Словаччини та Угорщини.

Також ми писали, що командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що за останній тиждень було уражено чотири нафтові об'єкти на території Росії. Мадяр уточнив, що це два російські нафтопереробні заводи (НПЗ) та дві нафтоперекачувальні станції (НПС). За словами військового, ЗСУ не зупиняться на цьому й далі будуть й інші атаки.

Вас також можуть зацікавити новини: