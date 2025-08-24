Він уточнив, що не йдеться про гарантії безпеки, поки війна не закінчиться.

Військових США не буде в Україні в рамках гарантій безпеки. Таку заяву зробив американський віцепрезидент Джей Ді Венс в інтерв'ю каналу NBC.

"Трамп висловився дуже чітко - в Україні не буде американських військ. Але ми продовжимо відігравати активну роль, намагаючись забезпечити українцям надійні гарантії безпеки, необхідні для припинення війни з їхнього боку, а росіянам, відповідно, відчуття, що вони можуть закінчити війну", - заявив Венс.

При цьому він уточнив, що не йдеться про гарантії безпеки, поки війна не закінчиться.

Віцепрезидент визнав, що Росія не хоче припинення вогню, однак "президент США має багато козирів, щоб чинити тиск і спробувати покласти край цій війні". Венс навіть натякнув, що Трамп готовий пустити в хід ці козирі.

У зв'язку з цим він навів приклад, що Трамп вже застосував "агресивний економічний тиск", такий як "вторинні мита для Індії, щоб ускладнити росіянам можливість заробляти на нафті".

Перед цим віцепрезидент США висловив сподівання, що війна в Україні припиниться максимум через 6 місяців.

А ще він повідомив, що росіяни вперше за 3,5 роки повномасштабної війни проти України пішли на серйозні поступки. "Вони поступилися в тому, що визнають територіальну цілісність України після війни", - сказав він.

За словами Венса, росіяни вже визнали, що не зможуть встановити "маріонетковий режим" в Україні, хоча це було однією з цілей Кремля.

