РФ вивела на випробування першу атомну субмарину з новими гіперзвуковими‎ ракетами (фото)

К-572 "Перм" позиціонують як перший серед атомних субмарин носій ракети "Циркон".

23 серпня з Сєверодвінська на заводські ходові випробування вперше вийшов атомний підводний крейсер К-572 "Перм". Про це повідомляє російський блог bmpd.

Субмарина стала п'ятим кораблем модифікованого проєкту 08851 (проєкт 885М, шифр "Ясень-М"). Це також перший багатоцільовий підводний човен, на озброєнні якого стоять крилаті ракети "Циркон", які росіяни називають гіперзвуковими.

Підводні човни проєкту 885/885М є багатоцільовими атомними субмаринами з крилатими ракетами. Їх відносять до четвертого (останнього на сьогодні) покоління.

Відео дня

За даними з відкритих джерел, на човнах проєктів 885 та 885М встановлено десять торпедних апаратів калібру 533 мм, розташованих під кутом побортно в районі огорожі висувних пристроїв, а за огорожею знаходяться вісім вертикальних ракетних шахт.

Перший корабель серії – К-560 "Сєверодвінськ" – заклали 21 грудня 1993 року і передали ВМФ РФ у дослідну експлуатацію 17 червня 2014 року.

Загалом росіяни хочуть побудувати близько десять таких кораблів. Станом на березень цього року ВМФ РФ мав п’ять нових багатоцільових субмарин, включно з кораблем базового проєкту та модернізованими човнами.

Російський флот – головне

Однією з найбільш важливих подій для російського флоту став початок заводських ходових випробувань важкого атомного ракетного крейсера "Адмірал Нахімов", який багато років перебував на ремонті та модернізації.

Головним результатом останньої має стати суттєве посилення ударної потужності корабля.

Також нещодавно стало відомо про зупинення ремонту авіаносного ракетного крейсера "Адмірал Кузнєцов", який був останнім російським авіаносцем. В майбутньому корабель можуть розібрати або продати.

Вас також можуть зацікавити новини: