Також Петреус висловив сумнів у тому, що Путін і Зенленський зустрінуться.

Колишній директор ЦРУ і генерал армії у відставці Девід Петреус висловив сумнів, що російський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський зустрінуться для обговорення припинення війни.

"Зараз мало що змушує нас у це вірити", - констатував Петреус в етері телеканалу ABC News. Генерал зазначив, що всім, і навіть президенту США Дональду Трампу, має бути зрозуміло, що, незважаючи на всі його зусилля, спрямовані на припинення війни, Путін явно не має наміру цього робити, якщо йому не нададуть Донбас, за який йому довелося б воювати ще роками.

Петреус заявив, що наразі "перешкодою до миру" є саме Путін.

Також американський генерал вважає, що владі США слід переглянути обмеження на деякі види зброї, які вона не постачатиме Україні, і збільшити обсяг допомоги, щоб покласти край війні.

"Нам потрібно змінити цю динаміку, надавши Україні набагато більшу допомогу, ніж ми робили досі. Зняти обмеження, вилучити $300 млрд заморожених російських активів, передавши їх Україні. Ввести додаткові санкції проти Росії, і обмежити експорт нафти ще сильніше", - сказав Петреус.

Він припустив, що Пентагон обмежує Україні використання певних далекобійних систем проти Росії, вважаючи, що Путін все ще має намір укласти мирову:

"Але зараз має бути абсолютно зрозуміло, що це не так, і я сподіваюся, що цю політику буде переглянуто".

Переговори про припинення війни в Україні

15 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа з Путіним. За її підсумками Трамп передав Зеленському, що Кремль хоче отримати весь Донбас. Це буде вважатися платою за мир в Україні.

Однак Зеленський уже не раз заявляв, що не має наміру віддавати українські землі окупантам.

Наразі США, Україна і Європа розробляють гарантії безпеки, щоб забезпечити дотримання миру в Україні.

