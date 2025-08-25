За останні 40 років відбулося близько п'ятнадцяти таких подій.

Пустеля Атакама в Чилі є одним із найбільш посушливих місць на Землі. Проте вже зовсім скоро цей безплідний ландшафт розквітне морем яскравих квітів, пише IFLScience.

Глава відділу охоронюваних територій Чилійської національної лісової корпорації Хорхе Карабантс в інтерв'ю UPI заявив, що в третій тиждень вересня почнеться цвітіння пустелі Атакама. За його словами, це явище досягне піку в жовтні і закінчиться в першій половині листопада.

"Ми очікуємо, що квітковий килим простягатиметься від району Тотораль на півночі до Калета Чаньярал-де-Асейтуно на південній околиці регіону", - сказав Карабантс.

У виданні пояснили, що цвітіння пустелі - це поява великого і яскравого килима з квітів у найпосушливішій неполярній пустелі світу. Це явище спричинене рідкісним поєднанням відповідної температури, кількості сонячного світла і рясних опадів.

Дощі, як правило, пов'язані з явищем Ель-Ніньо-Південне коливання. Це кліматична модель, яка може приносити з собою екстремальні погодні умови.

"Це цвітіння збігається з течіями Ель-Ніньо, під час яких температура вища, що призводить до більшого випаровування і, як наслідок, до більшої кількості опадів. Але не з течією Ла-Нінья, яка більш холодна. За останні 40 років сталося близько п'ятнадцяти таких подій", - розповіла професорка факультету сільського та лісового господарства Папського католицького університету Чилі Ана Марія Мухіка.

У виданні нагадали, що востаннє цвітіння пустелі Атакама відбулося 2022 року. Воно було незвичайним, оскільки відбулося під час Ла-Нінья.

Пустеля Сахара почала "зеленіти" - що відомо

Раніше вчені NASA повідомили, що у 2024 році в деяких частинах пустелі Сахара випала незвична кількість опадів. Через це деякі частини регіону почали "зеленіти".

Зокрема, у районах на південь від Атлаських гір пройшли сильні дощі. У результаті утворилися озера на територіях, які десятиліттями залишалися сухими. Дані NASA підтвердили, що це дуже рідкісне кліматичне явище.

