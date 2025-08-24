Угорський міністр заявив, що Зеленський використав національне свято України як спосіб жорстко погрожувати Угорщині.

Президент Володимир Зеленський використав День Незалежності України, щоб пригрозити Угорщині. Таку думку у пості в соцмережі висловив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто.

Все почалося з того, що сьогодні на пресконференції Зеленський обіграв слово дружба: "Ми завжди підтримували дружбу з Угорщиною, але тепер існування "Дружби" залежить від позиції Будапешта".

Саме в цьому висловлюванні Сіярто і угледів жорстку погрозу своїй країні.

"Володимир Зеленський використав національне свято України як спосіб жорстко погрожувати Угорщині. Угорщина твердо відкидає погрозу українського президента", - написав Сіярто.

Він зазначив, що Будапешт поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, і очікує того ж від інших. Сійярто висловив свою думку, що ударами по російському нафтопроводу "Дружба" Україна порушує суверенітет Угорщини.

"Україна здійснила серйозні атаки проти безпеки наших енергопостачань, а це можна розцінити як атаки проти суверенітету", - вважає Сіярто.

Міністр в черговий раз нагадав, що його країна ніяким боком не причетна до війни в Україні і закликав "припинити погрожувати":

"Закликаємо Володимира Зеленського припинити погрожувати Угорщині та перестати ризикувати нашою енергетичною безпекою".

Удари по нафтопроводу "Дружба"

Україна здійснила вже три удари по цьому нафтопроводу. 13 і 18 серпня ЗСУ завдали ударів дронами, в результаті чого на об'єкті виникла пожежа, через що була повністю зупинена перекачка нафти по "Дружбі".

А 21 серпня дрони вдарили по насосній станції "Унеча" в Брянській області, яка теж є частиною нафтопроводу. Після цього прокачка нафти до Угорщини та Словаччини зупинилася. Якісні супутникові знімки зафіксували знищення насосної станції.

