Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 25 серпня, подорожчав на 7 копійок – до 41,62 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,05 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 2 копійки і складає 48,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,85 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,38 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,48 грн/євро, а курс продажу - 48,30 грн/євро.

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 25 серпня, складає 111 921 долар. У гривні її ціна сьогодні склала 4 585 290 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 25 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 6 копійок.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 47,91 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

