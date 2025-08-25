Імпровізована ескадрилья збила вже десятки безпілотників, використовуючи тактики часів Першої та Другої світових війн.

Українські льотчики на "Яках" з гвинтівками полюють на російські дрони. Ця тактика не нова, але досі результативна, пише The Wall Street Journal.

Цього місяця на сільській злітній смузі приземлився пошарпаний радянський літак Як-52. З кабіни вийшли двоє українських асів — 56-річний пілот та 38-річний стрілець із гвинтівкою. Вони входять до складу 11-ї армійської авіаційної бригади, яка знищує російські безпілотники, що тероризують фронт і цивільні міста.

За словами заступника командира бригади полковника Миколи Лихацького, лише за минулий рік ця пара здійснила близько 300 бойових вильотів і збила майже половину зі 120 дронів, ліквідованих підрозділом.

Як працює ескадрилья

Використовуються двомісні навчальні літаки Як-52, які злітають протягом 15 хвилин після виявлення цілі.

Літаки не мають радара, тому діють лише вдень та за візуального контакту.

Стрілець висувається з кабіни та відкриває вогонь із гвинтівки на відстані 60–90 метрів від дрона.

Іноді пілоти навіть використовують крила своїх літаків, щоб збити безпілотник з курсу.

"Зараз є такі чудові нові технології, але я все ще висуваюсь з кабіни, стріляючи по безпілотниках з дробовика", — каже стрілець із позивним "Ніндзя", колишній автомеханік.

Цілі та тактика ворога

Основні цілі українських екіпажів: розвідувальні "Орлан" і "Зала" та ударні "Шахеди". Як-52 літає швидше за більшість пропелерних дронів, що дозволяє брати їх на переслідування.

Однак росіяни вдосконалюють свої апарати — наприклад, ставлять камери на "Орлани", щоб ті могли виявляти літаки та маневрувати для ухилення. Британські пілоти використовували цю тактику у Другій світовій війні проти німецької V-1, яка вважається першою у світі ракетою.

За даними Лихацького, дії ескадрильї забезпечують 10–12% від усіх перехоплень дронів в Україні у типовий день. Минулого місяця близько 11% далекобійних безпілотників РФ змогли прорватися крізь українську ППО.

Втім, ризики для екіпажів величезні: літаки "Як" літають близько до фронту і стають мішенню для російських ракет. У липні командир ескадрильї Костянтин Оборін загинув під час ракетного удару по ангару.

Полювання на ворожі дрони

Як повідомляв УНІАН, з поширенням на полі бою оптоволоконних дронів, які не піддаються придушенню засобами РЕБ, і українці, і росіяни шукають безпечні способи їхнього фізичного знищення. За даними Business Insider, тепер і в українців, і в росіян з'являються нові гвинтівкові кулі, здатні розкидати осколки для знищення дронів з більшої відстані, ніж дробовики.

