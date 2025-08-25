Деякі популярні позиції дешевшають на очах.

За тиждень ціни на овочі та фрукти в Україні змінилися різнопланово. Так, продовжує знижуватися вартість моркви.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що нижня цінова межа коренеплоду знизилася з 11 до 10 гривень. При цьому ціни на буряк почали зростати - нижня цінова межа підскочила з 9 до 10 гривень.

Крім того, помідор подешевшав з 22-50 до 15-30 грн/кг, а солодкий перець подорожчав - верхня цінова межа зросла з 45 до 60 грн. Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися пекінська капуста - ціни підскочили з 25-30 до 28-45 грн/кг - і цвітна - з 15-50 до 25-65 грн/кг. Також ціни на броколі знизилися з 50-70 до 40-65 грн/кг, а на кабачок - з 15-28 до 10-25 грн\кг.

Зелень, за винятком зеленої цибулі, яка залишилася в колишніх межах, подешевшала. Так, оптові ціни на кріп впали з 175-220 до 100-200 грн/кг, а на салат - з 40-85 до 30-75 грн/кг.

Ціни у фруктово-ягідному сегменті також змінилися різноспрямовано. Ожина подешевшала - верхня цінова межа знизилася з 300 до 220 грн/кг, а ціни на лохину продовжили зростати, підскочивши зі 140-200 до 170-240 грн/кг. Продовжують дешевшати ранні груші. Ціни на фрукт впали з 30-150 до 20-50 грн/кг. Вкотре знизилися ціни на виноград. Якщо минулого тижня його продавали по 50-150 грн/кг, то тижнем раніше його можна було купити по 80-140 грн/кг.

Наприкінці літа - на початку осені відбувається сезонне зростання продажів свіжих молокопродуктів, але цього року активізацію торгівлі може стримати підвищення цін на окремі види молочних продуктів. Уже наприкінці місяця ціни можуть зрости на 5%.

Крім того, посуха на півдні та сході України сприяє зменшенню цьогорічного врожаю соняшнику, через що прогноз зі збору культури на серпень з 14,1 до 13,3 млн тонн.

