Не треба вказувати українському президенту Володимиру Зеленському, що робити та говорити й коли, написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у себе на сторінці в соцмережі Х.

Також Сибіга зазначив, що Зеленський є президентом України, а не Угорщини.

"Енергетична безпека Угорщини у ваших руках. Диверсифікуйтеся та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи", - дав пораду Угорщині голова МЗС України.

Відносини між Україною та Угорщиною

Раніше УНІАН повідомляв, що на пресконференції з нагоди Дня Незалежності України в неділю, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський обіграв слово дружба й заявив, що Україна завжди підтримували дружбу з Угорщиною, але тепер існування "Дружби" залежить від позиції Будапешта. Тим самим, Зеленський натякнув, що Угорщині не варто співрацювати з Росією. Ці слова міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сприйняв, як погрозу, про що й написав в соцмережі. Сірято зазначив, що Угорщина твердо відкидає погрозу українського президента. За його словами, Будапешт поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн та очікує того ж від інших. Голова МЗС Угорщини додав, що ударами по російському нафтопроводу "Дружба" Україна порушує суверенітет Угорщини.

Також ми писали, що сіярто повідомив, що через атаку по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Брянській області РФ, транспортування російської нафти до Угорщини знову призупинено. Сіярто висловився, що вважає це спробою втягнути Угорщину у війну. Однак, він додав, що це не спрацює й Угорщина всіма силами буде підтримувати мирні зусилля та захищати свої національні інтереси.

