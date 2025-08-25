Дорожчає третій тиждень поспіль: яка ягода вже не по кишені багатьом українцям

Зараз кілограм коштує на 53% дорожче, ніж рік тому.

Ціни в Україні на лохину ростуть вже третій тиждень посіпль. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Головною причиною здорожчання ягоди вказують скорочення пропозиції лохини в умовах активного попиту. Багато виробників повідомляли про те, що завершили сезон реалізації ранніх і середніх сортів лохини.

Таким чином виробники лохини пізніх сортів отримали можливість знову підвищити ціни на свою продукцію. В результаті ягоду в Україні пропонують до продажу по 170-240 грн за кілограм. Це в середньому на 14% дорожче, ніж тиждень тому.

Якщо порівняти річні ціни, сьогодні українська лохина обходиться покупцям на 53% дорожче, ніж в аналогічний період 2024 року. Як вважають аналітики, це ще не межа – ціни на цю ягоду будуть зростати і далі.

Ціни на лохину в супермаркетах України

В АТБ ягоду продають по 265,95 грн/кг.

В Сільпо ціни стартують від 209 гривень за кілограм.

А у Varus лохину можна купити по 265,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Продовольча інфляція в Україні залишається високою, хоча темпи її поступово сповільнюються. Так, в порівнянні з липнем минулого року ціни на продукти зросли майже на 20%. Причому найбільше здорожчало м'ясо та м'ясні продукти – на 25,4%. Хліб, хлібобулочні і борошняні вироби додали в ціні 15,7%.

Водночас ціна на хліб може зрости, бо фермери притримують жито, сподіваючись на зростання попиту й цін, повідомив УНІАН директор Київхлібу. Причому більше всього занепокоєння викликає ситуація після Нового року.

