'Виглядав приреченим': мати ватажка 'Вагнера' Пригожина розповіла про останню зустріч з ним

Мати командира найманців групи "Вагнер" Євгена Пригожина, який загинув у серпні 2023 року, розповіла про останні дні життя свого сина та його ставлення до невдалого повстання.

У першому інтерв’ю після загадкової загибелі сина 85-річна Віолетта Пригожина заявила, що намагалася відмовити його від походу на Москву, пише The Times.

"Женю, тебе підтримають лише люди в інтернеті. Ніхто з тобою не піде. Люди вже не такі. Ніхто не вийде на площу", — попереджала вона.

За словами матері, у червні 2023 року, коли підрозділи "Вагнера" зайняли військові об’єкти в Ростові-на-Дону, їх зустрічали "з розпростертими обіймами". Але, як згадує вона, "він не міг йти далі, бо не міг змусити себе стріляти в молодих курсантів".

Пригожина наголосила, що син не прагнув усунути правителя РФ: "Він точно не мав наміру скидати Путіна. Він хотів достукатися до військового керівництва".

Водночас вона подякувала Путіну, який, за її словами, колись особисто врятував їй життя, наказавши лікарям зробити операцію: "Він відповів: "Мати — це святе". Вони відправили гелікоптер і терміново відвезли мене до Гамбурга".

Євген Пригожин, відомий як "шеф-кухар Путіна", став ключовою фігурою війни проти України, вербував бійців з в’язниць і керував операціями "Вагнера", зокрема під час боїв за Бахмут.

Однак після заколоту його становище різко змінилося. "Коли я бачила його востаннє 15 серпня, він виглядав приреченим. А 23-го його не стало", — сказала мати.

Приватний літак Пригожина зазнав катастрофи рівно через два місяці після повстання. Йому було 62 роки. Причини аварії офіційно не названі.

"Ніхто не знає, чому літак розбився, нам лише сказали, що розслідування триває. Абсолютно точно, що він не хотів бути президентом. Він глибоко піклувався про Росію; він хотів, щоб країна була великою", - заявила мати.

Заколот Пригожина - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 23–24 червня 2023 року Пригожин звинуватив російське міноборони в обстрілі табору своїх бійців і оголосив "марш справедливості" на Москву. Найманці без спротиву захопили Ростов-на-Дону та рушили в напрямку Москви, дійшовши до межі Воронезької і Липецької областей.

Після цього ватажок ПВК погодився зупинити просування в обмін на гарантії безпеки: йому дозволили виїхати до Білорусі, а кримінальну справу обіцяли закрити.

23 серпня Пригожин загинув у авіакатастрофі в Тверській області - літак із ним вибухнув у повітрі. У тій же катастрофі загинув і співзасновник "Вагнера" Дмитро Уткін.

