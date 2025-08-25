Презентація очікується у вересні 2026 року.

Марк Гурман, авторитетний журналіст з Bloomberg, поділився новими інсайдами про перший складаний смартфон Apple. За його словами, розробка цього iPhone йде повним ходом, а його офіційний анонс відбудеться вже наступного року.

Девайс стане аналогом сучасних моделей Fold – він буде розкриватися за принципом книги, пропонуючи користувачам 5,5-дюймовий зовнішній екран і 7,8-дюймовий внутрішній.

Також перший складаний iPhone буде оснащений фірмовим стільниковим модемом C2 і одразу чотирма камерами: двома на задній панелі, однією фронтальною на зовнішньому екрані та ще однією на внутрішньому великому дисплеї. Для біометрії Apple вибрала Touch ID, вбудований у кнопку живлення на бічній панелі, замість Face ID.

Аналітик Мін-Чі Куо раніше також заявляв, що товщина такого Apple iPhone має становити ~5,5 мм – це буде найтонший iPhone та один із найтонших пристроїв Apple в історії. Саме тому пристрій залишиться без слота під SIM-карту.

Apple збирається позиціювати складаний пристрій як частину лінійки iPhone 18. Його ціна складе близько 2000 доларів (~82 000 грн).

Якщо нічого не зміниться, презентація нових iPhone відбудеться 9 вересня. З чуток, усі моделі iPhone 17 отримають нову 24-мегапіксельну селфі-камеру, а Plus-версію iPhone замінять новою супертонкою моделлю.

Також Apple, за чутками, працює над бюджетним MacBook на базі процесора від iPhone та одразу сімома носимими пристроями – перший випустять уже цієї осені.

