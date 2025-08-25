Вчені дослідили зразки ґрунту Місяця, які були запечатані 50 років: що вони дізналися

Новітні технології допомогли краще зрозуміти причини зсувних процесів на Місяці.

У грудні 1972 року екіпаж американського космічного корабля Аполлон-17 привіз на Землю зразки з Місяця. Ці зразки були навмисно запечатані понад 50 років, щоб їх можна було вивчити за допомогою більш передових методів і технологій. Тепер їх нарешті відкрили, проливаючи світло на давню місячну таємницю, пише iflscience.com.

"Аполлон-17" був останньою на сьогодні місією NASA на поверхню Місяця. У складі екіпажу був вчений - пілот місячного модуля Гаррісон Шмітт мав докторський ступінь з геології. Саме він збирав зразки та вивчав гірські породи Місяця разом із іншим астронавтом Юджином Сернаном.

У тому числі зразки зібрали зі "Світлої мантії" – надзвичайно яскравого 5-кілометрового покладу матеріалу, що знаходиться біля підніжжя гори Південний масив. Вчені підозрюють, що це могли бути викинуті відкладення внаслідок удару, який спричинив утворення 85-кілометрового кратеру.

Відео дня

У дослідженні, опублікованому в "Журналі геофізичних досліджень: Планети" доктор Джулія Маньяріні з Музею природної історії в Лондоні пояснила, що вони вивчали кілька гіпотез походження "Світлої мантії". Серед них припущення, що цей матеріал утворився внаслідок викидів після удару метеориту. Або ж це наслідки зсувних відкладень, спричинених струсом ґрунту через сейсмічну активність.

Окрім цього, вчених спантеличує, як матеріал, що утворює "Світлу мантію", зміг так сильно поширитися. Проблема полягає в тому, що ніщо інше на Місяці так не виглядає.

Під час перебування на Місяці Шмітт і Сернан зібрали майже 120 кілограмів зразків, подолавши близько 30 кілометрів. Багато зразків було досліджено за минулі роки, але значна частина з них була прихована, щоб їх можна було вивчати за допомогою більш передових технологій та нових наукових підходів.

Зараз їх вивчають за допомогою мікро-КТ-скануванню, що близьке до сканування медичного рівня і це дозволяє досліджувати зразки в найдрібніших деталях. Розглядаючи ці зразки, команда змогла дослідити уламки всередині них. Це фрагменти гірської породи, які відкололися; у цьому випадку, як вважається, походять з гори Південний масив, коли стався зсув.

Уламки розповіли вченим, що під час зсуву матеріал розпадався та вів себе, як рідина. Це може допомогти пояснити, як матеріал настільки поширився. Однак початкова причина зсуву. Високо ймовірно, що це все ж наслідок влучання метеориту Тихо в поверхню Місяцю, який створив один великий кратер та багато вторинних.

Зразки були відкриті в рамках нової ініціативи NASA напередодні довгоочікуваного повернення програми Artemis на Місяць. У NASA пояснили, що планують зібрати максимально наукових даних зі зразків, повернутих програмою Apollo, для підготовки до майбутніх місячних місій, запланованих на 2020-ті роки та пізніше.

Більше новин про підготовку до колонізації Місяця

Нагадаємо, що дослідження Місяцю триває не тільки з боку США. Китайські науковці також активно вивчають ідею висадки людей на поверхню Місяця та можливість створення там колонії. Зокрема, вони придумали, як можна забезпечити астронавтів водою, щоб не транспортувати її з Землі.

Вас також можуть зацікавити новини: