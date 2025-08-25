Ракета, здатна вражати цілі на відстані 1000 кілометрів, стала не лише довшою, а й товщою.

Україна вперше публічно продемонструвала далекобійну модифікацію крилатої ракети Р-360 "Нептун", відому під неофіційною назвою "Довгий Нептун".

Як пише "Defense Express", у березні ця версія ракети пройшла випробування та показала здатність уражати цілі на відстані до 1000 км. Водночас про її створення стало відомо ще в листопаді 2023 року, але до сьогодні не існувало жодного її зображення. Ситуація змінилася у День Незалежності України: на офіційному акаунті держпорталу "Зброя" з’явилося відео, де, ймовірно, продемонстровано саме "Довгий Нептун" поряд з іншими зразками вітчизняного озброєння.

У самому ролику, зазначають аналітики, ракета не названа, однак характерні Х-подібні складні крила залишають мало сумнівів щодо її ідентифікації. Водночас варто зазначити, що відео запуску, використане в ролику, не нове — його зняли ще під час вогневих випробувань берегового комплексу "Нептун" у 2018–2020 роках.

Офіційні характеристики нової ракети наразі не розкриті, але раніше вже повідомлялося, що дальність її польоту становить до 1000 км, а призначення — ураження наземних цілей. З огляду на те що з березня "Довгий Нептун" уже використовується по ворогу, навряд чи його зовнішній вигляд став несподіванкою для росіян.

Експерти оцінили характеристики ракети

Зіставлення з першою версією Р-360 дозволяє експертам зробити деякі висновки. Ймовірно, хвостова частина з двигуном залишилася без змін, тому її можна використати як "орієнтир" для визначення масштабу. Це означає, що довжина нової ракети перевищує 6 метрів (без прискорювача), тобто вона приблизно на 1,5 метра довша за базову Р-360.

Крім того, центральну частину фюзеляжу "Довгого Нептуна" помітно збільшили в діаметрі — орієнтовно до 50 см замість 38 см. Таким чином, ракета стала не лише довшою, а й "товстішою". Це, вочевидь, зроблено для збільшення обсягу палива. Носовий обтікач при цьому залишився того ж діаметра.

Відповідно зросла й площа крил та хвостового оперення, що дозволяє компенсувати більшу злітну масу. У базовій модифікації вага бойової частини становила 150 кг, однак параметри нової версії наразі невідомі.

"Додамо, що держпортал "Зброя" позиціонується як місце з усіма державними сервісами та програмами для виробників озброєння, а також у ролі єдиного бренду для українського озброєння. Він був створений Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, яке 21 липня 2025 року припинило своє існування, передавши повноваження Міноборони", - йдеться у публікації.

Довгий Нептун - що відомо

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Україна має нову крилату ракету "Довгий Нептун" з дальністю 1000 км, яку застосувала проти РФ. Президент України Володимир Зеленський, зокрема, заявив, що ЗСУ мають відповідний успіх. "Довгий Нептун" випробуваний і вдало використаний у бойових діях. "Довгий Нептун" є подовженою версією української протикорабельної крилатої ракети "Нептун", довжина якої складає 5 м. Саме "стара" ракета потопила флагман Чорноморського флоту РФ "Москва" в квітні 2022 року.

