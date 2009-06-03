Київ продовжує фестивалити

Цього вечора в столиці відкриється Фестиваль європейського кіно.

Офіційне представництво Єврокомісії вирішило приурочити кіносвято до днів Європи в Україні. За сім днів київські глядачі матимуть змогу переглянути 13 якісних стрічок, серед яких більшість – ветерани найпрестижніших кіно-форумів. Підбір фільмів вражає ще й жанровою строкатістю. Серед стрічок – історичні мелодрами, трилери, фентезі та нео-нуар.

Відкриє ж фестиваль комедія «Серця» французького режисера Алана Рене. Цей фільм – володар «Срібного лева» Венеціанського кінофестивалю та восьми номінацій на премію «Сезар».

ICTV