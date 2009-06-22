Переможець ”Євробачення” приїде в Україну

Телеканалу СТБ все-таки вдалося переконати Рибака відвідати Україну.

Переможець "Євробачення", норвежець білоруського походження, Олександр Рибак відвідає гала-концерт шоу "Україна має талант" 26 червня.

Планується, що Рибак виконає одну пісню у фіналі після того, як стане відомий переможець шоу. Також йдуть переговори про його участь у прямому включенні новин у студії шоу.

За словами керівника СТБ Володимира Бородянського, у проекті «Україна має талант» брали участь найзвичайніші люди, які, крім своїх талантів, підкуповували глядачів щирістю. Саме щирістю і безпосередністю свого виконання Олександр підкуповував всю Європу.

Як повідомлялося, до цього безуспішну спробу привезти Олександра Рибака до України робили продюсери Анастасії Приходько. Норвежець повинен був дати спільний з Пріходько концерт 17 червня, але його відмінили нібито через жорсткий гастрольний графік Рибака.

Не відбувся дует Олександра і з Дімою Біланом у Москві, куди виконавець повинен був прибути на вручення премії "МУЗ-ТБ".

Зазначають, що організаторів шокувала названа менеджментом починаючої зірки сума гонорару. Вона складає більше ніж гонорар хедлайнер церемонії – світова зірка Кеті Перрі.

Нагадаємо, фінал «Євробачення-2009» відбувся в ніч з 16 на 17 травня в СК Олімпійський в Москві. Представник Норвегії, білорус за походженням Олександр Рибак з піснею Fairytale переміг на конкурсі, набравши 387 балів, що стало рекордом для "Євробачення".

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