Вйо в Кобеляки!

10-11 липня у місті Кобеляки, Полтавської області відбудеться Фестиваль аматорського мистецтва «ВЙO Кобеляки», повідомляє АртВертеп. Серед учасників фестивалю такі відомі коллетиви, як Гражданинъ Топинамбур (Дніпропетровськ), Зелені Сестри (Тернопіль), Вертеп (Дніпропетровськ), Гапочка (Київ) і, звичайно ж, гурт ТНЕ ВЙО (Київ).

За словами організаторів, Фестиваль аматорського мистецтва «ВЙO Кобеляки» — це щорічне свято побутового мистецтва України, яке відбувається в самому серці мальовничої Полтавщини, в затишному містечку з колоритною назвою Кобеляки. Місті, що розташувалося по обидва береги річки Ворскла, і славиться своїми родючими землями, талановитими людьми, вдалим фермерством, щирою гостинністю а також надзвичайно сприятливою екологічною ситуацією.

Фестиваль аматорського мистецтва «ВЙО Кобеляки» є загальнонаціональним заходом, що збирає митців та ремеслярів з різних куточків нашої Батьківщини та зразки їхньої творчості, навколо ідеї гармонійного співіснування сучасної людини з оточуючим середовищем.

З повною програмою фестивалю можна ознайомитися тут.