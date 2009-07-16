«Доктор Хаус» позмагається за «Емі»

У США оголосили номінатів на 61-у телевізійну премію "Емі", повідомляє Reuters. Найбільшу кількість номінацій - 22 - одержав телесеріал 30 Rock, що вже одержав минулого року "Емі" як кращий комедійний серіал. У 16 номінаціях представлений серіал "Божевільні" (Mad Men), роком раніше відзначений Американською телевізійною академією як краще драматичне телешоу.

Суперником "Божевільних" в боротьбі за звання кращої драми стануть серіали "Залишитися в живих" (Lost), "Декстер" (Dexter), "Доктор Хаус" (House) та інші.

Лента.ру