У Києві пройде виставка квітів «Казки народів світу»
З 22 серпня по 1 вересня
У Києві з 22 серпня по 1 вересня проходитиме традиційна виставка квітів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне об`єднання «Київзеленбуд», темою цьогорічної 54-ї виставки квітів стануть «Казки народів світу».
Серед квіткових композицій, представлених на виставці, відвідувачі побачать «Червону шапочку», «Кота Леопольда», «Русалоньку», «Лікаря Айболить», «Царівну жабу» та багатьох інших казкових героїв.
Також в рамках заходу відбудеться всеукраїнський конкурс квіткарів на створення кращих квіткових годинників. Участь у змаганнях зможуть взяти як професіонали, так і любителі.
Помилуватися квітковими композиціями цього літа кияни та гості столиці зможуть на схилах Печерського ландшафтного парку.