У Києві відкрилася ”байкерська” фотовиставка (фото)

У Києві відбулася офіційна презентація арт-фотопроекту Metal Hearts ("Металеві серця"), присвяченого байкерам. Автори ідеї – фотограф Віталій Васильєв і художник Євгеній Матвєєв.

Як повідомили організатори проекту, на створення першого в Україні фото-арт-проекту такого роду художників надихнула байкерська культура.

"Спочатку тему проекту нам запропонував арт-критик Олексій Роготченко. Сам, будучи байкером, він захоплено розповідав про рух байкерів, про їхній своєрідний стиль життя, красу і вишуканість форм сучасних і ретро байків. Не можна сказати, що ми сходу й однозначно сприйняли ідею. Адже для нас традиційна естетика, як така, спочатку не є основоположною, а працювати над цим проектом, ігноруючи естетику, у нашому розумінні не представлялося можливим. І лише тоді, коли ми знайшли концептуальний хід, який охарактеризували для себе "трансформер", тобто створення єдиного організму металевого людобайка, усе стало на свої місця", – зазначив Матвєєв.

Першими виставку змогли побачити всі охочі 3 жовтня в галереї "Лавра". Тепер фото з арт-проекту Metal Hearts упродовж декількох тижнів експонуватимуться в Галереї Тетяни Миронової.

Подробиці, фото УНІАН