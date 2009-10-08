У столиці відбудеться фестиваль українського аматорського кіно

17 жовтня в Києві пройде другий фестиваль українського аматорського і незалежного кіно – "Кінофронт-2009". Вхід вільний.

За 8 годин (з 13.00 до 21.00), з перервами, буде представлено більше 30 фільмів найрізноманітніших жанрів – від жахів і комедій до філософських драм.

Фестиваль пройде у форматі інтерактивного треш-шоу, що включає спілкування із залою і розіграші, повідомили організатори фестивалю.

На "Кінофронті-2009" будуть визначені переможці в 7 номінаціях: "Кращий фільм жахів", "Кращий екшн", "Кращий треш-фільм", "Кращий фантастичний фільм", "Краща комедія", "Кращий експериментальний фільм", "Кращий сюжет".

До програми фестивалю увійшли фільми, відібрані більш ніж з 120 робіт зі всієї України. Кінострічки зняті режисерами, що починають, на побутову відеокамеру.

За словами засновників кінофесту, Кінофронт "вільний від спонсорського або державного тиску", що дозволяє включити в програму роботи, "які не ризикнули б показати решту фестивалів".

Організатори підкреслили, що фестиваль проводиться в цілях розвитку українського любительського, незалежного й неформату кіно, співпраці між групами кіноаматорів, можливості заявити про себе молодим режисерам.

"Ми хочемо спробувати дати імпульс і хороший приклад для інших подібних неформальних організацій і співтовариств. У створенні власного фестивалю немає нічого неможливого, для зйомок власних повнометражних фантастичних бойовиків або зомбі-хоррорів немає перешкод", – стверджують засновники фестивалю.

"Наша аудиторія не тільки любителі аматорського кіно, а також неформальна молодь з рок, метал та інших течій. Свист і аплодисменти посеред фільму тільки вітаються", – додали вони.

Кіносейшн Кінофронт пройде 17 жовтня 2009 року в київському кінотеатрі "Старт" за адресою: ул.Серафимовича, 15. Вхід вільний. Особам до 18 років – вхід заборонений.

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