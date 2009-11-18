Голлівудська зірка Анжеліна Джолі створила свою ювелірну колекцію, яка одержала назву «Захисник».

Колекція була створена актрисою для британської ювелірної компанії Asprey і представлена у вигляді золотих ланцюжків, прикрашених срібними аксесуарами у формі змій, символами захисту.

Джолі, яка за версією журналу Forbes, у червні 2009 року очолила список найвпливовіших знаменитостей, створила перше кільце у формі змії під час своєї першої вагітності дочкою, що народилася в 2006 році.

Весь прибуток з продажів ювелірної колекції піде на благодійність до фонду допомоги дітям, жертвам війни, конфліктів і стихійних лих, створений Джолі в 2006 році.

Найбільш бюджетний ювелірний виріб – срібна ложка з живцем у вигляді змії. Її вартість складає 525 доларів. У колекції також представлено кольє, браслети, персні і пашотниці.

Лімітована колекція, на створення якої ювелірам будинку Asprey було потрібно близько року, продаватиметься у фірмових бутиках компанії в Лондоні, Нью-Йорку, Токіо, Дубаї і Беверлі Хіллз на цьому тижні.

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