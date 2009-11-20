Марієтта розважає учасників дитячого Євробачення

Марієтта провела «Євроклуби» у рамках Дитячого Євробачення 2009 в Києві і перша привітала «Чарівного Кролика» з Белорусиі з днем народження.

21 листопада в Палаці спорту стартує «Eurovision Junior 2009», яке вперше проходить в Україні.

Усі учасники приїхали за тиждень до концерту, щоб підготуватися до виступу й провести добре час у колі представників з інших країн.

Співачка Марієтта стала ведучою «Євро-клубів», на яких власне і відпочивають дітки, показуючи один одному свої виступи і те, що вони привезли зі своїх країн. Юних учасників також приїхала привітати і Катерина Ющенко, вона щиро побажала кожному з юнат перемоги й цілий вечір провела в оточенні дітей.

Готуючись до шоу Марієтта легко справилася з сценарієм, адже захід ведеться на двох мовах: англійською та українською, їй не потрібно було наймати репетиторів, оскільки літом вона добре попрактикувала англійську в Лондоні.

Аналізуючи кожного з учасників, Марієтта переконалася, що перемога буде за представником з Білорусі. Юрій Демідовіч, відомий персонаж за нашумівшим роликом в Інтернеті, підкорив багатьох своїм виступом.

– Юра хороший хлопець, скромний, талановитий, веселий. А ще в нього сьогодні День народження, так що я рано вранці відправилася в готель і подарувала йому величезного ведмедя, на жаль, кроликів не опинилося в магазині, – зазначила Марієтта.