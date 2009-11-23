У Києві з’явиться туристична міліція

У Києві до Євро-2012 з`явиться міліція для захисту туристів.

Про це повідомив депутат Київради від БЮТ Олександр Бригинець, пише "Сегодня".

За його словами, туристична міліція буде не лише ловити екскурсоводів-нелегалів, а й допомагати туристам.

"Це будуть звичайні люди у формі. Їхня місія – захищати туристів від наших людей, які випрошують гроші, ходячи юрбами в туристичних місцях. А також вирішувати всі проблеми, зокрема, пов’язані з пропуском на туристичний об’єкт дозволом на парковку”, - сказав Бригинець.

Він відзначив, що туристині міліціонери повинні будуть знати кілька мов і мати приємну зовнішність.

"Можливо, це будуть красиві довгоногі дівчата, які разом з тим будуть обличчям міста", - сказав політик.

Українська правда