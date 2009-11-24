У київському Палаці спорту пройде фестиваль BALKANFEST

4-5 грудня 2009 року в київському Палаці спорту пройде міжнародний дводенний фестиваль BALKANFEST. Хедлайнерами фесту будуть: гурт Gogol Bordello (США) і Емір Кустуріца з The No Smoking Orchestra (Сербія).

У програмі фестивалю заплановані також виступи Fanfare Ciocгrlia (Румунія), "Гайдамаки" (Україна), KAL (Сербія), Kočani Orkestar (Македонія), повідомили організатори заходу.

Gogol Bordello за 10 років свого існування приїде до Києва вдруге. Київ – рідне місто лідера і натхненника гурту Євгенія Гудзя. Уперше джіпсі-панк Євгенія і легендарний сербський фолк-рок The No Smoking Orchestra прозвучать зі сцени великого міжнародного фестивалю в найбільшому концертному залі України.

Як повідомлялося раніше, BALKANFEST пройде в Україні вперше і стане щорічною подією.

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