На Майдані засвітили головну ялинку країни (фото)

На Майдані Незалежності в присутності Президента України Віктора ЮЩЕНКА засвітили вогні на головній новорічній ялинці України.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях з цієї нагоди також взяв участь мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

В.ЮЩЕНКО привітав всіх зі святом Святого Миколая. «Переконаний, що у ваші родини прийде цей Святий і обсипле нас усіх великими щедрими дарами», - сказав В.ЮЩЕНКО, побажавши всім процвітання та успіху.

Також він привітав українців з наступаючими святами – Різдвом, Новим Роком, Хрещенням.

«Хотілось би побажати, щоб ці вогні, які ми зараз побачимо, дійшли до кожної української оселі, до кожної української хати», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він побажав, щоб різдвяні свічки обігріли всіх – кожного українця, всю Україну. «Щоб ми укріпилися в вірі і жили щасливо, заможно, у нашій сильній України, бо ми - українці, ми того варті», - підкреслив Президент.

Також на Майдані Незалежності відбувся святковий феєрверк.